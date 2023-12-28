Байден поручил изучить вопрос о доппомощи Украине на 20 млн долларов

Американский лидер Джо Байден поручил главе Госдепа Энтони Блинкену рассмотреть вопрос о целесообразности выделения Украине дополнительной помощи на сумму до 20 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Reuters: США дополнительно выделят Украине $20 млн военной помощи

Главе американской дипломатии необходимо определить, «отвечает ли интересам национальной безопасности США предоставление Украине помощи на сумму до 20 миллионов долларов».

Также стало известно, что США выделят Украине финальный пакет военной помощи на $250 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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