Байден поручил изучить вопрос о доппомощи Украине на 20 млн долларов
28 декабря 202305:32
Американский лидер Джо Байден поручил главе Госдепа Энтони Блинкену рассмотреть вопрос о целесообразности выделения Украине дополнительной помощи на сумму до 20 млн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
Главе американской дипломатии необходимо определить, «отвечает ли интересам национальной безопасности США предоставление Украине помощи на сумму до 20 миллионов долларов».
Также стало известно, что США выделят Украине финальный пакет военной помощи на $250 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru