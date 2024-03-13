Азаров назвал пропагандой обещания Киева вернуть домой 330 тысяч бойцов ВСУ
Украина не сможет одномоментно призвать в зону проведения боевых действий 500 тысяч новобранцев, заявил НСН экс-глава правительства Украины Николай Азаров.
Обещания Минобороны Украины заменить по средствам мобилизации более 300 тысяч военных на линии боевых действия являются пропагандистским ходом, заявил НСН экс-глава правительства Украины Николай Азаров.
Ранее сообщалось, что Украина намерена мобилизовать порядка 500 тысяч новобранцев, что позволит вернуть домой 330 тысяч военнослужащих, измотанных боевыми действиями. Уточняется, что на эти цели потребуется около 500 миллиардов гривен. Однако Азаров уверен, что новая мобилизация в стране не будет проведена единовременно.
«Одномоментно никто такого количества бойцов не намерен набирать. Все будет растянуто во времени. Обещания кого-то демобилизовать – пропагандистский ход, хотя кого-то по состоянию здоровья или иным причинам действительно демобилизуют. Сейчас собираются увеличить выплаты в два раза, поэтому, скорее всего, значительная часть мобилизованных останется в зоне боевых действий. Но все будет идти там так же, как и шло ранее. Люди, которые раньше занимались организационными вопросами на месте, они продолжат и дальше заниматься этими вопросами», - пояснил он.
Собеседник НСН также добавил, что у Киева сегодня нет достаточного объема средств для проведения новой мобилизации, однако Украина сможет рассчитывать на помощь.
«У них нет финансовой возможности. Три четверти расходов бюджета в стране – это заемные, грантовые средства. Сейчас Украина рассчитывает, что кто-то даст денег, и надо заметить, что их дают и Евросоюз, и США. Своих средств у них нет», - заключил Азаров.
Ранее сообщалось, что в Верховную Раду намерены внести проект закона о мобилизации на Украине осужденных. Инициативу могут принять до конца весны, передает «Радиоточка НСН».
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