Азаров назвал пропагандой обещания Киева вернуть домой 330 тысяч бойцов ВСУ

Ранее сообщалось, что Украина намерена мобилизовать порядка 500 тысяч новобранцев, что позволит вернуть домой 330 тысяч военнослужащих, измотанных боевыми действиями. Уточняется, что на эти цели потребуется около 500 миллиардов гривен. Однако Азаров уверен, что новая мобилизация в стране не будет проведена единовременно.

«Одномоментно никто такого количества бойцов не намерен набирать. Все будет растянуто во времени. Обещания кого-то демобилизовать – пропагандистский ход, хотя кого-то по состоянию здоровья или иным причинам действительно демобилизуют. Сейчас собираются увеличить выплаты в два раза, поэтому, скорее всего, значительная часть мобилизованных останется в зоне боевых действий. Но все будет идти там так же, как и шло ранее. Люди, которые раньше занимались организационными вопросами на месте, они продолжат и дальше заниматься этими вопросами», - пояснил он.