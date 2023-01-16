«Атака продолжается»: Над Севастополем сбили третий беспилотник за день

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в понедельник о третьем беспилотнике, пытавшемся атаковать город.

«Ситуация на сейчас: сбиты три БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку. Сохраняем спокойствие», - написал Развожаев около полудня в Telegram.

В Севастополе сбили беспилотник

В 2 часа ночи губернатор сообщил, что системы ПВО сбили беспилотник над бухтой, в 11:30 Развожаев сообщил о другом беспилотнике, сбитом «над морем по направлению к Бельбеку».

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов ранее говорил НСН, что на украинском фронте у соперников преимущество в воздухе и в разведке.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаСевастополь
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