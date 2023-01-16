«Атака продолжается»: Над Севастополем сбили третий беспилотник за день

В 2 часа ночи губернатор сообщил, что системы ПВО сбили беспилотник над бухтой, в 11:30 Развожаев сообщил о другом беспилотнике, сбитом «над морем по направлению к Бельбеку».

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов ранее говорил НСН, что на украинском фронте у соперников преимущество в воздухе и в разведке.

