Арестович нецензурно отреагировал на отмену его лекции в киевском вузе

Ранее КНЭУ на фоне жалоб принял решение отменить лекцию Арестовича, напоминает Газета.ру. Студенческий академический совет вуза осудил приглашение «одиозных спикеров», которые несут угрозу консолидации общества.

Экс-советник в нецензурной форме сравнил представителей университета с трусами. По его словам, 97% представителей «храброй и победоносной» нации думают иначе, но боятся посмотреть «в сторону, противоположную бегущему стаду», пишет «Свободная пресса».

«Этот замкнутый круг бегущих друг за другом и гальванизирующих друг от друга ********* (трусов. - прим. НСН) и есть - "цифровое общественное мнение Украины"», — добавил Арестович.

