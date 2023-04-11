Арестович нецензурно отреагировал на отмену его лекции в киевском вузе
Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович резко отреагировал на отмену его встречи со студентами Киевского национального экономического университета (КНЭУ). Экс-советник прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.
Ранее КНЭУ на фоне жалоб принял решение отменить лекцию Арестовича, напоминает Газета.ру. Студенческий академический совет вуза осудил приглашение «одиозных спикеров», которые несут угрозу консолидации общества.
Экс-советник в нецензурной форме сравнил представителей университета с трусами. По его словам, 97% представителей «храброй и победоносной» нации думают иначе, но боятся посмотреть «в сторону, противоположную бегущему стаду», пишет «Свободная пресса».
«Этот замкнутый круг бегущих друг за другом и гальванизирующих друг от друга ********* (трусов. - прим. НСН) и есть - "цифровое общественное мнение Украины"», — добавил Арестович.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru