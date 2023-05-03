Аналитик сообщил, что Россия применила термобарический снаряд для уничтожения солдат ВСУ
3 мая 202304:27
Военные России применили термобарический снаряд для уничтожения украинских солдат, сообщил в Telegram военный эксперт Борис Рожин.
По его словам, России удалось взять под контроль опорный пункт украинских Вооруженных сил. В результате удара он сгорел.
Ранее Россия нанесла удар по железнодорожной станции в Краматорске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru