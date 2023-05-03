Аналитик сообщил, что Россия применила термобарический снаряд для уничтожения солдат ВСУ

Военные России применили термобарический снаряд для уничтожения украинских солдат, сообщил в Telegram военный эксперт Борис Рожин.

Российская авиация разгромила пункт одесской морской охраны под Херсоном

По его словам, России удалось взять под контроль опорный пункт украинских Вооруженных сил. В результате удара он сгорел.

Ранее Россия нанесла удар по железнодорожной станции в Краматорске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраинаСпецоперация

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