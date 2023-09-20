Запад дает понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что он стал токсичным и невыгодным, что его легко можно заменить кем-то другим, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «Радиоточке НСН». Накануне украинский лидер Владимир Зеленский приехал в США для выступления в сессии Генассамблеи ООН. Рогов напомнил, что Зеленский продолжает просить у западных партнеров денег, при этом за 115 дней контрнаступления не показал никаких результатов.

