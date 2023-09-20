Американский журналист Хинкл: Зеленского ждет жестокий конец

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает жестокий финал, заявил американский журналист Джексон Хинкл, передает RT.

Журналист объяснил, что контрнаступление ВСУ, в результате которого погибли 71 тысяча человек, стало «самоубийственной миссией».

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Запад дает понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что он стал токсичным и невыгодным, что его легко можно заменить кем-то другим, заявил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «Радиоточке НСН». Накануне украинский лидер Владимир Зеленский приехал в США для выступления в сессии Генассамблеи ООН. Рогов напомнил, что Зеленский продолжает просить у западных партнеров денег, при этом за 115 дней контрнаступления не показал никаких результатов.

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ФОТО: скриншот с видео
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