AFP: ВС РФ блокировали все порты Украины после выхода РФ из зерновой сделки
Российские силы фактически блокировали все украинские порты после выхода России из зерновой сделки, сообщает AFP со ссылкой на украинских военных.
По словам спикера оперативного командования «Юг» ВСУ Натальи Гуменюк, из-за угрозы ракетных обстрелов порты Одессы не может покинуть ни одно судно.
Вдобавок, российские военные постоянно находят новые способы обходить украинские средства ПВО, в связи с чем Киев нуждается в новых, более совершенных противоракетных комплексах.
Ранее глава военной администрации Одесской области Олег Кипер в своем Telegram-канале заявил, что портовая инфраструктура региона получила повреждения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru