AFP: ВС РФ блокировали все порты Украины после выхода РФ из зерновой сделки

Российские силы фактически блокировали все украинские порты после выхода России из зерновой сделки, сообщает AFP со ссылкой на украинских военных.

В Минобороны подтвердили ночные удары по Одессе

По словам спикера оперативного командования «Юг» ВСУ Натальи Гуменюк, из-за угрозы ракетных обстрелов порты Одессы не может покинуть ни одно судно.

Вдобавок, российские военные постоянно находят новые способы обходить украинские средства ПВО, в связи с чем Киев нуждается в новых, более совершенных противоракетных комплексах.

Ранее глава военной администрации Одесской области Олег Кипер в своем Telegram-канале заявил, что портовая инфраструктура региона получила повреждения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияОдессаУкраинаЗерно

Горячие новости

Все новости

партнеры