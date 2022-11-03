Адвокат заявил о похищении экс-депутата Молдавии на территории Украины

Адвокат бывшего молдавского депутата Владимира Андронаки Олег Мыца заявил, что его доверителя похитили на территории Украины. Об этом он сообщил молдавскому телеканалу Publika.

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По словам юриста, ему стало известно об этом от самого Андронаки. Мыца отметил, что его подзащитный уверен в своей невиновности и собирается оспорить решение суда, удовлетворившего ходатайство об аресте экс-депутата на 30 суток.

Сообщалось, что Украина объявила Андронаки персоной нон грата и выдворила бывшего депутата из страны. Позже он был задержан молдавскими сотрудниками правоохранительных органов на погранпункте «Крива-Мамалига». В Молдавии Андронаки подозревают в хищении миллиарда долларов из банков страны. Также известно, что бывший депутат был деловым партнером экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, внесенного США в санкционные списки.

Ранее стало известно, что Никулинский районный суд Москвы заочно арестовал и объявил в розыск бывшего полномочного представителя главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:ПохищениеДепутатМолдавия
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