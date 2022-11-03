Адвокат заявил о похищении экс-депутата Молдавии на территории Украины
Адвокат бывшего молдавского депутата Владимира Андронаки Олег Мыца заявил, что его доверителя похитили на территории Украины. Об этом он сообщил молдавскому телеканалу Publika.
По словам юриста, ему стало известно об этом от самого Андронаки. Мыца отметил, что его подзащитный уверен в своей невиновности и собирается оспорить решение суда, удовлетворившего ходатайство об аресте экс-депутата на 30 суток.
Сообщалось, что Украина объявила Андронаки персоной нон грата и выдворила бывшего депутата из страны. Позже он был задержан молдавскими сотрудниками правоохранительных органов на погранпункте «Крива-Мамалига». В Молдавии Андронаки подозревают в хищении миллиарда долларов из банков страны. Также известно, что бывший депутат был деловым партнером экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, внесенного США в санкционные списки.
Ранее стало известно, что Никулинский районный суд Москвы заочно арестовал и объявил в розыск бывшего полномочного представителя главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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