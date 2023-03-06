8 Марта на Украине предложили переименовать в день защиты прав женщин

В Верховную раду внесли законопроект о переименовании 8 марта в Международный день защиты прав женщин. Об этом сообщила депутат украинского парламента от партии «Слуга народа» Марина Бардина в Facebook ( принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская).

Парламентарий уточнила, что этот день предлагается оставить выходным, отметив, сама она сделала бы его рабочим, что со временем и может произойти.