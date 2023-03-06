8 Марта на Украине предложили переименовать в день защиты прав женщин
В Верховную раду внесли законопроект о переименовании 8 марта в Международный день защиты прав женщин. Об этом сообщила депутат украинского парламента от партии «Слуга народа» Марина Бардина в Facebook ( принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская).
Парламентарий уточнила, что этот день предлагается оставить выходным, отметив, сама она сделала бы его рабочим, что со временем и может произойти.
Ранее в понедельник министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что большинство украинцев проголосовали на онлайн-сервисе госуслуг за то, чтобы оставить 8 марта выходным днем. Глава ведомства пообещал, что результаты голосования учтут депутаты перед принятием соответствующего документа.
Ранее ряд депутатов из парламентских фракций «Слуга народа» и «Голос» зарегистрировали законопроект, предлагающий отменить на Украине празднование 8 марта, 1 мая и Дня Победы, сообщает НСН. В пояснительной записке говорится, что это необходимо для «устранения наследия колониального прошлого в культурной жизни и быту». Авторы законопроекта указывали на то, что календарь должен быть очищен от «навязанных прошлым дат».
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