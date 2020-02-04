3% за месяц: Рейтинг Зеленского продолжает падать
Около 32% опрошенных украинцев не доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные опроса, проведённого соцгруппой «Рейтинг». В ходе исследования выяснилось, что доверяют президенту 59% жителей Украины. Месяцем ранее граждане относились к президенту иначе: 62% доверяющих против 31% тех, кто ему не доверял.
По мнению некоторых политологов, снижение доверия населения к президенту связано с тем, что Владимир Зеленский пока не выполнил своих предвыборных обещаний. В частности, речь идет о затянувшемся конфликте на востоке страны, скандалах с главой кабмина Алексеем Гончаруком и низких зарплатах и пенсиях, подчёркивает телеканал 360.
Ранее НСН писала, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал очередной рейтинг доверия политикам и партиям. Согласно данным ВИЦОМ, показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с 20 по 26 января вырос до 67,9%. На прямой вопрос о том, доверяют ли они главе государства, положительно ответили 73,9% респондентов.
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