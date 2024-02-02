Заяцкие острова и Маньпупунер назвали самыми мистическими местами России
Заяцкие острова и Маньпупунер стали самыми мистическими местами России. Рейтинг составили онлайн-кинотеатр KION и сервис МТС Travel.
Заяцкие острова — часть архипелага в Белом море, куда в СССР ссылали репрессированных. На территории сохранилось более 30 лабиринтов.
А Маньпупунер находится в Республике Коми — это семь каменных столбов в высоту 42 метра, которые признаны одним из семи чудес России.
Ранее сообщалось, что число бронирований россиянами размещений внутри страны в феврале 2024 года выросло более чем на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Среди российских направлений особенно заметно увеличилось число бронирований в Мурманске и Териберке – рост в несколько раз.
В топ-10 самых популярных регионов по числу бронирований на февраль 2024 года также вошли Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Архыз, Сочи, Казань и Красная Поляна. При этом средняя стоимость ночи в отелях увеличилась до 5 900 рублей, что на 13% больше цен прошлого года, передает «Радиоточка НСН».
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