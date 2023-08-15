YouTravel.me: горящих туров практически не существует
Операционный директор компании YouTravel.me Инна Захарова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что в 2023 году практически нереально сэкономить на отдыхе, надеясь на «горящие» туры.
По ее словам, из-за изменения ситуации в мире индустрия «горящих» туров практически перестала существовать. Желающим отдохнуть стоит опираться на предложения отелей. Эксперт рекомендовала следить за акциями и скидками в понравившихся отелях и сразу бронировать номера.
Захарова отметила, что среди зарубежных направлений бюджетными сейчас можно назвать Азербайджан, ОАЭ и Абхазию.
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян ранее высказал мнение, что курс доллара выше 120 рублей заставит россиян меньше путешествовать, превратив зарубежные поездки в «роскошь», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru