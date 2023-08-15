YouTravel.me: горящих туров практически не существует

По ее словам, из-за изменения ситуации в мире индустрия «горящих» туров практически перестала существовать. Желающим отдохнуть стоит опираться на предложения отелей. Эксперт рекомендовала следить за акциями и скидками в понравившихся отелях и сразу бронировать номера.

Захарова отметила, что среди зарубежных направлений бюджетными сейчас можно назвать Азербайджан, ОАЭ и Абхазию.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян ранее высказал мнение, что курс доллара выше 120 рублей заставит россиян меньше путешествовать, превратив зарубежные поездки в «роскошь», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

