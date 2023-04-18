Власти Бали назвали число депортированных россиян с начала года

Россияне стали лидерами по числу депортированных граждан с острова Бали в этом году, сообщает индонезийский портал Kompas со ссылкой на местные власти.

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Отмечается, что в 2023 году в общей сложности с Бали были выдворены 96 иностранцев, из них 23 - граждане России.

Как отмечает один из представителей властей, наиболее распространенными нарушениями, которые совершают иностранные граждане, оказались просроченная виза, нелегальная работа, а также преступления.

Ранее на Бали появились предупреждающие билборды для туристов на русском языке, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
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