В России спрос на санатории в полтора раза превысил предложение
Около половины туристов в России в 2023 году столкнулась с отказами в бронировании отдыха в санаториях, сообщают «Известия».
Это произошло из-за нехватки мест. Речь идет о здравницах Кавминвод и Краснодарского края, где избыточный спрос составил 50%. В санаториях Белокурихи в Алтайском крае не смогли разместиться около 40% туристов.
По словам экспертов, сегодня средняя загрузка отечественных здравниц приблизилась к 95%. Как правило, спрос летом выше, однако фактор сезонности сгладился. Востребованы объекты всех ценовых категорий, но в особенности средней.
Отмечается, что инвестировать в строительство здравниц невыгодно, поскольку у них долгий срок окупаемости. В отличие от отеля, каждый такой объект нужно обеспечить медицинским оборудованием и персоналом.
Ранее стало известно, что около 42% гостей санаториев возвращаются на следующий год в приглянувшуюся им лечебницу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru