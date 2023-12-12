В России спрос на санатории в полтора раза превысил предложение

Это произошло из-за нехватки мест. Речь идет о здравницах Кавминвод и Краснодарского края, где избыточный спрос составил 50%. В санаториях Белокурихи в Алтайском крае не смогли разместиться около 40% туристов.

По словам экспертов, сегодня средняя загрузка отечественных здравниц приблизилась к 95%. Как правило, спрос летом выше, однако фактор сезонности сгладился. Востребованы объекты всех ценовых категорий, но в особенности средней.

Отмечается, что инвестировать в строительство здравниц невыгодно, поскольку у них долгий срок окупаемости. В отличие от отеля, каждый такой объект нужно обеспечить медицинским оборудованием и персоналом.

Ранее стало известно, что около 42% гостей санаториев возвращаются на следующий год в приглянувшуюся им лечебницу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

