В первом полугодии в Грузии отдохнули более 577 тысяч россиян
За шесть месяцев этого года в Грузии побывали 577 тысяч 632 россиянина, говорится на официальном сайте Национальной администрации туризма (НАТ) Грузии.
Уточняется, что за за аналогичный период прошлого года количество российских туристов в Грузии составляло 247 тысяч 149 человек, что свидетельствует о росте количества отдыхающих россиян на 133,7%. В первом полугодии большее количество россиян посетило Турцию - 582 тысячи 527 человек.
По данным НАТ, чаще всего российские туристы приезжали в Тбилиси и Аджарскую автономную республику — главный грузинский туристический регион на Черном море со столицей Батуми.
Ранее Росстат сообщал, что цены на туры в Турцию достигли максимума с 2001 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru