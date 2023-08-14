В первом полугодии в Грузии отдохнули более 577 тысяч россиян

Уточняется, что за за аналогичный период прошлого года количество российских туристов в Грузии составляло 247 тысяч 149 человек, что свидетельствует о росте количества отдыхающих россиян на 133,7%. В первом полугодии большее количество россиян посетило Турцию - 582 тысячи 527 человек.

По данным НАТ, чаще всего российские туристы приезжали в Тбилиси и Аджарскую автономную республику — главный грузинский туристический регион на Черном море со столицей Батуми.

Ранее Росстат сообщал, что цены на туры в Турцию достигли максимума с 2001 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

