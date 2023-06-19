В Москву стало приезжать в пять раз больше гостей из Китая

Туристический поток из Китая в Москву за первый квартал этого года увеличился в пять раз, если сравнивать с предыдущим годом, заявил председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, передает РИА Новости.

По его словам, столицу за указанный период посетило более 25 тысяч китайских гостей. Также в отрасли ожидают, что в июле 2023 года запустится электронная виза.