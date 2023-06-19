В Москву стало приезжать в пять раз больше гостей из Китая
Туристический поток из Китая в Москву за первый квартал этого года увеличился в пять раз, если сравнивать с предыдущим годом, заявил председатель комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, передает РИА Новости.
По его словам, столицу за указанный период посетило более 25 тысяч китайских гостей. Также в отрасли ожидают, что в июле 2023 года запустится электронная виза.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что Россия рассчитывает запустить групповые безвизовые туристические поездки с Китаем. Агамов уверен, что подобное решение пойдет на пользу и России, и Китаю.
По его словам, жители Китая всегда были заинтересованы в путешествиях по России, а вот среди наших туристов поездки в «поднебесную» не пользовались популярностью. Агамов призвал провести рекламную кампанию таких путешествий. Цена поездки в Китай при запуске безвизового режима снизится на 1500 – 4500 рублей, что составляет около 5% от общей стоимости, отметил эксперт, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru