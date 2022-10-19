В АТОР рассказали, куда россияне поедут на ноябрьские праздники

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян заявил, что самыми востребованными зарубежными направлениями отдыха среди россиян на ноябрьские праздники стали ОАЭ, Турция и Египет, сообщает NEWS.ru.

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По его словам, благодаря прямому авиасообщению и увеличению числу рейсов популярными местами для семейного отдыха также остаются Шри-Ланка и Мальдивы, при этом билеты в эти страны были практически полностью реализованы ещё в середине сентября.

«Турция сохраняет большие дотационные потоки... в ОАЭ полноценно начинается зимний сезон... остаётся в тренде люксовый сегмент на Мальдивы... Шри-Ланка нарастила туристический поток», — отметил Мурадян.

Эксперт добавил, что в зимний сезон всегда популярен Египет - за счёт бюджетной составляющей и доступности для большей части россиян.

Ранее посол Республики Маврикий в РФ Джанке Хесвар заявил, что медицинский туризм может быть сферой предполагаемого сотрудничества между Россией и Маврикием, сообщает RT.

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