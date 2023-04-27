Туристов призвали отказаться от трех слов в аэропортах Таиланда
Во избежание последствий туристам нужно следить за словами, которые они произносят в аэропортах Таиланда, пишет портал The Thaiger.
В авиационных гаванях королевства категорически запрещено произносить слова «бомба» и «взрыв». К тюремному сроку может привести употребление сочетания «террористический акт» и слова «угон».
Нарушителям грозит тюремное заключение сроком до пяти лет. Также предусмотрен штраф в размере 200 тысяч бат (480 тысяч рублей).
Граждан России депортируют из Таиланда и Индонезии за оказание платных услуг и продвижение их в соцсетях, сообщил глава правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов. Эксперт напомнил, что иностранным туристам запрещено работать в этих странах, передает «Радиоточка НСН».
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