Туристов призвали отказаться от трех слов в аэропортах Таиланда

В авиационных гаванях королевства категорически запрещено произносить слова «бомба» и «взрыв». К тюремному сроку может привести употребление сочетания «террористический акт» и слова «угон».

Нарушителям грозит тюремное заключение сроком до пяти лет. Также предусмотрен штраф в размере 200 тысяч бат (480 тысяч рублей).

Граждан России депортируют из Таиланда и Индонезии за оказание платных услуг и продвижение их в соцсетях, сообщил глава правового комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов. Эксперт напомнил, что иностранным туристам запрещено работать в этих странах, передает «Радиоточка НСН».

