Туристический кэшбэк в России не продлят
Программа туристического и детского кэшбэка в 2023 году работать не будет. Об этом сообщил Центр стратегических разработок (ЦСР), совет которого возглавляет глава Минэкономики Максим Решетников.
Директор департамента социально-экономических исследований ЦСР Михаил Гордеев рассказал «Известиям», что продление программы не планируется в связи с дефицитом бюджета и с тем, что туротрасль демонстрирует рост.
По его словам, в будущем кэшбэк может быть перезапущен в качестве меры поддержки малоимущих.
Минэкономики напомнило, что кэшбэк был временной антикризисной мерой.
Идея активной поддержки внутреннего туризма возникла сразу после ослабления ковидных ограничений. Первый этап программы туристического кэшбэка прошел в августе 2020 года, с тех пор он продлевался семь раз. Ранее планировалось, что программа будет действовать до 2024 года.
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