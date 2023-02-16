Туристический кэшбэк в России не продлят

Программа туристического и детского кэшбэка в 2023 году работать не будет. Об этом сообщил Центр стратегических разработок (ЦСР), совет которого возглавляет глава Минэкономики Максим Решетников.

Директор департамента социально-экономических исследований ЦСР Михаил Гордеев рассказал «Известиям», что продление программы не планируется в связи с дефицитом бюджета и с тем, что туротрасль демонстрирует рост.