Туристический кэшбэк в России не продлят

Программа туристического и детского кэшбэка в 2023 году работать не будет. Об этом сообщил Центр стратегических разработок (ЦСР), совет которого возглавляет глава Минэкономики Максим Решетников.

Директор департамента социально-экономических исследований ЦСР Михаил Гордеев рассказал «Известиям», что продление программы не планируется в связи с дефицитом бюджета и с тем, что туротрасль демонстрирует рост.

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По его словам, в будущем кэшбэк может быть перезапущен в качестве меры поддержки малоимущих.

Минэкономики напомнило, что кэшбэк был временной антикризисной мерой.

Идея активной поддержки внутреннего туризма возникла сразу после ослабления ковидных ограничений. Первый этап программы туристического кэшбэка прошел в августе 2020 года, с тех пор он продлевался семь раз. Ранее планировалось, что программа будет действовать до 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:ПрограммаВнутренний Туризм
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