Туристические проекты Подмосковья претендуют на премию «Маршрут построен»

Подмосковье заявило свои туристические продукты в шести номинациях туристической премии «Маршрут построен», организованной Ростуризмом и медиагруппой «Комсомольская правда».

В категории «Гастрономический маршрут года» представлены два проекта: «Маршрут «Коломна – Зарайск: древние кремли и гастрономические радости»» и «Сырный фестиваль «Сыр. Пир. Мир».

На победу в номинации «Искусство гостеприимства» претендуют четрехзвездочный отель из Видного «Palmira Garden» и арт-усадьба «Веретьево», глэмпинг «Под небом» и кемпинг «У Кремля».

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Также лучшие подмосковные проекты поборются за призы в категориях «Идея года», «Место силы», «Своя марка» и «Промышленный маршрут».

Голосование проходит на сайте премии «Маршрут построен», оно продлится до 31 марта. Народное голосование выявит финалистов в каждой из номинаций, после чего экспертный совет выберет победителей.

Церемония награждения состоится в апреле.

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ФОТО: Медиа Холдинг
ТЕГИ:ПремияРостуризмМосковская Область
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