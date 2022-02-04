Туристические проекты Подмосковья претендуют на премию «Маршрут построен»

Подмосковье заявило свои туристические продукты в шести номинациях туристической премии «Маршрут построен», организованной Ростуризмом и медиагруппой «Комсомольская правда».

В категории «Гастрономический маршрут года» представлены два проекта: «Маршрут «Коломна – Зарайск: древние кремли и гастрономические радости»» и «Сырный фестиваль «Сыр. Пир. Мир».

На победу в номинации «Искусство гостеприимства» претендуют четрехзвездочный отель из Видного «Palmira Garden» и арт-усадьба «Веретьево», глэмпинг «Под небом» и кемпинг «У Кремля».