Стало известно о состоянии пострадавших в Таиланде россиян

Стало известно, как себя чувствуют россияне, пострадавшие на тайском острове Пхукет, сообщает телеканал «360» со ссылкой на генеральное консульство России на Пхукете.

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Там отметили, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Медики оказывают необходимую помощь.

Напомним, в Таиланде 21 россиянин пострадал в аварии с катером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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