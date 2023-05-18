Стало известно о состоянии пострадавших в Таиланде россиян
18 мая 202302:02
Стало известно, как себя чувствуют россияне, пострадавшие на тайском острове Пхукет, сообщает телеканал «360» со ссылкой на генеральное консульство России на Пхукете.
Там отметили, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Медики оказывают необходимую помощь.
Напомним, в Таиланде 21 россиянин пострадал в аварии с катером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru