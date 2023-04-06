Спрос на семейный отдых за границей в майские праздники вырос за год в шесть раз

Отмечается, что чаще всего семьи с детьми выбирают отели в Минске, Дубае и Баку. Согласно исследованию, самым популярным городом для отдыха стал Минск, доля которого составила 7,8% от всех бронирований за границей.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в пресс-центре НСН отмечал, что российские направления бюджетнее для туристов, но надо учитывать различия в системах питания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

