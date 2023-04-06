Спрос на семейный отдых за границей в майские праздники вырос за год в шесть раз
Спрос среди россиян на семейный отдых за границей в майские праздники вырос в 5,8 раза по сравнению с таким же периодом 2022 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.
Отмечается, что чаще всего семьи с детьми выбирают отели в Минске, Дубае и Баку. Согласно исследованию, самым популярным городом для отдыха стал Минск, доля которого составила 7,8% от всех бронирований за границей.
Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в пресс-центре НСН отмечал, что российские направления бюджетнее для туристов, но надо учитывать различия в системах питания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- Трамп: Доллар может перестать быть мировой валютой из-за политики Байдена
- В России закрыли последний магазин сети «Карусель»
- Главы МИД Ирана и Саудовской Аравии провели первую официальную встречу
- Миронов предложил рассмотреть возможность возвращения смертной казни в России
- Рядом с Курилами произошло землетрясение магнитудой 4,8
- Кандидат в президенты Турции Оган: Связи с Москвой способствуют стабильности в регионе
- В Госдуме предложили ввести исправительные работы за дискредитацию ВС России
- В Госдуме исключили любые переговоры с Киевом по статусу Крыма
- В ЕП объяснили нежелание Запада раскрывать правду о «Северных потоках»
- Спрос на семейный отдых за границей в майские праздники вырос за год в шесть раз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru