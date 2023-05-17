СМИ: РФ и Индонезия обсуждают запуск прямых авиарейсов

По словам дипломатов РФ, вопрос находится в проработке. Как отмечает диппредставительство, в настоящее время на индонезийском острове Бали находится более 40 тысяч россиян, включая туристов и постоянно проживающих граждан.

Как заявил вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян, по возобновлению прямого авиасообщения с Индонезией перспектив мало. По его словам, в настоящее время данное направление востребовано у определенной категории туристов, любящих Азию.

Ранее Georgian Airways открыла продажи билетов на рейсы из Тбилиси в Москву. Полеты будут выполняться с 20 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

