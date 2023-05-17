СМИ: РФ и Индонезия обсуждают запуск прямых авиарейсов
Власти России и Индонезии ведут переговоры о запуске прямых регулярных и чартерных рейсов между странами, сообщают «Известия» со ссылкой на российское посольство в Джакарте.
По словам дипломатов РФ, вопрос находится в проработке. Как отмечает диппредставительство, в настоящее время на индонезийском острове Бали находится более 40 тысяч россиян, включая туристов и постоянно проживающих граждан.
Как заявил вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян, по возобновлению прямого авиасообщения с Индонезией перспектив мало. По его словам, в настоящее время данное направление востребовано у определенной категории туристов, любящих Азию.
Ранее Georgian Airways открыла продажи билетов на рейсы из Тбилиси в Москву. Полеты будут выполняться с 20 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru