Россияне будут платить €35 за визу в Черногорию
29 октября 202602:02
Денис Постольский
Оформляющим визу в Черногорию россиянам необходимо заплатить €35, сообщает визовый центр VFS Global.
При этом минимальные сроки рассмотрения документов составят две-три недели. Для детей до 14 лет виза будет обходиться в €17,5. Заявителям необходимо лично посетить визовые центры VFS Global для подачи заявления или диппредставительства.
Ранее Черногория официально уведомила Россию о введении виз для россиян с 1 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Песков считает истерикой реакцию Европы на звонок Стубба и Стёре Путину
- Названа работа с самой высокой средней зарплатой в России
- Россияне будут платить €35 за визу в Черногорию
- Ушаков: Ни о каких переговорщиках по Украине от Европы речи не идет
- Жительница США погибла из-за совета ChatGPT
- Вторую квартиру Лебедева в Киеве продали с аукциона за $176 тысяч
- Ушаков: Переговоры по Украине пройдут в Абу-Даби после 4 ноября
- Москву атаковали десятки беспилотников
- Минобрнауки РФ назвало популярные у африканских студентов направления
- В России в 2027 году хотят ввести сбор за покупку авиабилетов