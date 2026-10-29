Россияне будут платить €35 за визу в Черногорию

Оформляющим визу в Черногорию россиянам необходимо заплатить €35, сообщает визовый центр VFS Global.

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При этом минимальные сроки рассмотрения документов составят две-три недели. Для детей до 14 лет виза будет обходиться в €17,5. Заявителям необходимо лично посетить визовые центры VFS Global для подачи заявления или диппредставительства.

Ранее Черногория официально уведомила Россию о введении виз для россиян с 1 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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