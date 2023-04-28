Россия спустя три года возобновила продажу путевок на Хайнань
Российские туроператоры спустя три года возобновили продажу путевок на китайский остров Хайнань. Об этом сообщается на сайте АТОР.
Для туристов доступны отели в категориях от трех до пяти звезд, а также путешествия с охватов Хайнаня, Пекина и Шанхая.
Во второй половине июня поездка с вылетом из Москвы на 12 ночей и проживанием трехзвездочной гостинице обойдется в 120-150 тысяч рублей на двоих.
Также следует помнить о расходах на визу, которую нужно оформлять за полтора-два месяца до планируемого отпуска, отметили в ассоциации.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в разговоре с НСН выразил мнение, что России и Китаю, будучи друзьями, пора подписать безвизовый режим, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru