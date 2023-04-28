Россия спустя три года возобновила продажу путевок на Хайнань

Для туристов доступны отели в категориях от трех до пяти звезд, а также путешествия с охватов Хайнаня, Пекина и Шанхая.

Во второй половине июня поездка с вылетом из Москвы на 12 ночей и проживанием трехзвездочной гостинице обойдется в 120-150 тысяч рублей на двоих.

Также следует помнить о расходах на визу, которую нужно оформлять за полтора-два месяца до планируемого отпуска, отметили в ассоциации.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в разговоре с НСН выразил мнение, что России и Китаю, будучи друзьями, пора подписать безвизовый режим, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

