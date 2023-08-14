Российские туристы на сутки застряли в Анталье

Самолет авиакомпании Red Wings задерживается с 12 августа. Это связано с поломкой лайнера. Туристы остались в отеле в ожидании нового времени вылета, который продолжают переносить.

В какой-то момент россиян завели в салон и оставили на 40 минут. Некоторым от жары и духоты стало плохо, пришлось обратиться за помощью к медикам. Потом всё же отвели людей обратно в аэропорт.

Представители авиакомпании не вышли объяснить ситуацию, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее стало известно, что цены на туры в Турцию достигли максимума с 2001 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

