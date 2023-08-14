Российские туристы на сутки застряли в Анталье
Туристы из Екатеринбурга не могут улететь из Антальи на протяжении суток, сообщает РИА Новости.
Самолет авиакомпании Red Wings задерживается с 12 августа. Это связано с поломкой лайнера. Туристы остались в отеле в ожидании нового времени вылета, который продолжают переносить.
В какой-то момент россиян завели в салон и оставили на 40 минут. Некоторым от жары и духоты стало плохо, пришлось обратиться за помощью к медикам. Потом всё же отвели людей обратно в аэропорт.
Представители авиакомпании не вышли объяснить ситуацию, сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее стало известно, что цены на туры в Турцию достигли максимума с 2001 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru