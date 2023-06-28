Решетников: Безвизовые групповые турпоездки между Россией и Ираном могут начаться в июле
В июле могут стартовать безвизовые групповые турпоездки между Россией и Ираном, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по развитию туризма.
По его словам, российские власти обсуждают вопрос строительства аэропорта в Карачаево-Черкесии. Министр экономического развития также допустил рост туристического потока на Северный Кавказ в два раза к 2030 году. Планирует, что до 4,9 млн туристов посетят регион.
Решетников рассказал, что протяженность трасс на горных курортах Северного Кавказа увеличат в два раза к 2030 году. Между тем, количество подъемников вырастет в 2,5 раза, добавил глава Минэкономразвития.
Ранее президент Российского союза туриндустрии, гендиректор национального туроператора «АЛЕАН» Илья Уманский в интервью НСН выразил благодарность правительству за разработку законопроекта об освобождении от НДС туроператоров, продающих путевки по России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru