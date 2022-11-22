Решения МегаФона помогут Мурманской области в формировании туристического кластера

Проанализировав передвижения жителей при помощи решений МегаФона «Цифровой туризм» и «Аналитика городской среды», правительство Мурманской области приняло решение создать новый туристический кластер и модернизировать транспортную инфраструктуру.

Как отмечается в сообщении, с помощью обезличенной информации о передвижениях абонентов выявляются самые востребованные направления, основные часы активности и наиболее загруженные участки маршрутной сети. Подчеркивается, что сервисы полностью соответствуют законодательству о защите персональных данных, работают только с агрегированными данными и входят в реестр отечественного ПО.

С помощью решения «Цифровой туризм» проведена оценка турпотоков в Мурманской области, составлен портрет путешественника и его поведенческий профиль, а также определены самые популярные локации. На основе полученных данных было принято решение о развитии нового туристического кластера на побережье Баренцева моря вблизи губы Малая Волоковая и мыса Лисий - «ВаллаТунтури».

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, по информации о местоположении точек притяжения можно понять, где необходимо построить новые отели, пункты общепита и другую туристическую инфраструктуру, благодаря которой природный парк станет более привлекательным для туристов.

«Аналитика городской среды», как сервис оценки важнейших показателей развития региона, помог в изучении ежедневных миграционных потоков жителей из одного района в другой. На основе данных сформировалась объективная картина потребностей города, это помогло составить программу оптимизации объектов транспортной инфраструктуры региона.

По словам директора по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Натальи Талдыкиной, современные технологии обработки больших данных способствуют принятию эффективных решений как в бизнесе, так и в управлении регионами: на их основе создаются новые продукты, улучшается качество предлагаемых услуг, а также увеличивается прибыль и снижаются издержки.

