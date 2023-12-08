Петербург посетят более девяти миллионов туристов в 2023 году
8 декабря 202319:37
Петербург по итогам года посетит более девяти миллионов туристов. Об этом заявили в пресс-службе администрации губернатора города.
Специалисты уточняют, что, по предварительной оценке, Северную столицу посетят 9,4 миллиона человек, что превышает прошлогодние показатели на 1,3 миллиона туристов.
На рост турпотока повлияли ряд факторов, в том числе адаптация индустрии туризма к сложившимся условиям, проведение ознакомительных туров в город для представителей СМИ и инфлюенсеров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru