Петербург посетят более девяти миллионов туристов в 2023 году

Петербург по итогам года посетит более девяти миллионов туристов. Об этом заявили в пресс-службе администрации губернатора города.

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Специалисты уточняют, что, по предварительной оценке, Северную столицу посетят 9,4 миллиона человек, что превышает прошлогодние показатели на 1,3 миллиона туристов.

На рост турпотока повлияли ряд факторов, в том числе адаптация индустрии туризма к сложившимся условиям, проведение ознакомительных туров в город для представителей СМИ и инфлюенсеров.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Внутренний ТуризмСанкт-Петербург

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