Перечислены популярные страны для путешествий в новогодние каникулы

Эксперты проанализировали данные бронирования и выяснили, что на первом месте — Турция: 28 процентов покупок проездных документов за границу пришлось на эту страну. 16 процентов выбрали Армению, Израиль и Азербайджан — по семь процентов, Узбекистан — пять процентов.

Самое популярное пляжное направление — ОАЭ, еще по два процента приходится на Таиланд и Египет.

Турцию в 2022 году посетило 5,5 млн россиян, показатель практически приблизился к показателям рекордного 2019 года, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.

