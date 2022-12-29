Перечислены популярные страны для путешествий в новогодние каникулы
Названы самые востребованные у российских самостоятельных туристов направления для путешествий в новогодние праздники, сообщает «Купибилет».
Эксперты проанализировали данные бронирования и выяснили, что на первом месте — Турция: 28 процентов покупок проездных документов за границу пришлось на эту страну. 16 процентов выбрали Армению, Израиль и Азербайджан — по семь процентов, Узбекистан — пять процентов.
Самое популярное пляжное направление — ОАЭ, еще по два процента приходится на Таиланд и Египет.
Турцию в 2022 году посетило 5,5 млн россиян, показатель практически приблизился к показателям рекордного 2019 года, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.
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