Названы самые популярные направления отдыха на майские праздники
Определены наиболее востребованные направления для отдыха россиян на майские праздники. Данные проанализировали онлайн-сервисы МТС Travel и Bronevik.com, пишет РИА Новости.
Лидером по количеству бронирований на период с 29 апреля по 9 мая стал Санкт-Петербург. Северную столицу выбрали 11% путешественников.
Второе место в рейтинге заняла Казань. Посетить столицу Татарстана на майские праздники собираются 7% пользователей.
В Москву намерены отправиться 6% путешественников, в Сочи и Нижний Новгород - по 5%.
Среди стран ближнего зарубежья лидируют Белоруссия, Узбекистан и Абхазия.
Россияне забронировали на майские праздники в два раза больше туров, чем годом ранее. Самым популярным направлением стала Турция, сообщает «Радиоточка НСН».
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