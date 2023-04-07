Названы самые популярные направления отдыха на майские праздники

Определены наиболее востребованные направления для отдыха россиян на майские праздники. Данные проанализировали онлайн-сервисы МТС Travel и Bronevik.com, пишет РИА Новости.

Спрос на семейный отдых за границей в майские праздники вырос за год в шесть раз

Лидером по количеству бронирований на период с 29 апреля по 9 мая стал Санкт-Петербург. Северную столицу выбрали 11% путешественников.

Второе место в рейтинге заняла Казань. Посетить столицу Татарстана на майские праздники собираются 7% пользователей.

В Москву намерены отправиться 6% путешественников, в Сочи и Нижний Новгород - по 5%.

Среди стран ближнего зарубежья лидируют Белоруссия, Узбекистан и Абхазия.

Россияне забронировали на майские праздники в два раза больше туров, чем годом ранее. Самым популярным направлением стала Турция, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтдыхМайские ПраздникиТуризм

Горячие новости

Все новости

партнеры