Названа средняя стоимость отдыха в Турции для россиян
В 2023 году отдых в Турции для туристов из РФ стал дороже, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Эксперт отметил, что средний чек отдыха на двоих в отеле 4-5 звезд составляет от 220 до 500 тысяч рублей. При заселении в более бюджетную гостиницу - от 120 тысяч.
“А отели категории люкс от 350–500 тысяч рублей на двоих”, - заявил Горин в беседе с News.ru.
По его словам, этим летом на отдых за границу отправится втрое меньше россиян. Многие предпочтут провести отпуск в РФ, считает вице-президент РСТ.
Заместитель председателя Госсовета Крыма Алла Пономаренко сообщила о готовности полуострова к приему туристов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru