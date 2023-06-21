Названа средняя стоимость отдыха в Турции для россиян

Эксперт отметил, что средний чек отдыха на двоих в отеле 4-5 звезд составляет от 220 до 500 тысяч рублей. При заселении в более бюджетную гостиницу - от 120 тысяч.

“А отели категории люкс от 350–500 тысяч рублей на двоих”, - заявил Горин в беседе с News.ru.

По его словам, этим летом на отдых за границу отправится втрое меньше россиян. Многие предпочтут провести отпуск в РФ, считает вице-президент РСТ.

Заместитель председателя Госсовета Крыма Алла Пономаренко сообщила о готовности полуострова к приему туристов, передает «Радиоточка НСН».

