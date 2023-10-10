На Пхукете в сентябре на россиян пришлась треть всех визовых проверок

Ранее сообщалось, что общее число рейсов из городов России в Таиланд могут увеличить до 210 в неделю на осенне-зимний период. По словам дипломатов, в текущем году Таиланд посетили уже более миллиона туристов из России.



В доковидном 2019 году для россиян был открыт весь мир, сейчас из-за того, что количество рейсов резко сократилось, россияне вынуждены отдыхать в Таиланде из-за отсутствия альтернативы. Об этом заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян «Радиоточке НСН».

