На Курильском острове Кунашир турист упал со скалы

Один из участников туристической группы на острове Кунашир в Сахалинской области сорвался с обрыва, сообщает ГУ МЧС России по области.

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Группа не была зарегистрирована. Она отправилась по маршруту поселок Горячий пляж — водопады Тысяча капель.

К месту происшествия незамедлительно выдвинулась спасательная группа. Пострадавшего эвакуировали спасатели. Турист получил травму головы.

Ранее три мумии туристов нашли в закрытой палатке в горах Колорадо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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