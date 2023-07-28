На Курильском острове Кунашир турист упал со скалы
28 июля 202305:38
Один из участников туристической группы на острове Кунашир в Сахалинской области сорвался с обрыва, сообщает ГУ МЧС России по области.
Группа не была зарегистрирована. Она отправилась по маршруту поселок Горячий пляж — водопады Тысяча капель.
К месту происшествия незамедлительно выдвинулась спасательная группа. Пострадавшего эвакуировали спасатели. Турист получил травму головы.
Ранее три мумии туристов нашли в закрытой палатке в горах Колорадо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru