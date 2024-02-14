На Бали ввели обязательный туристический сбор

Власти острова Бали начали взимать туристический сбор с отдыхающих в размере 150 тысяч индонезийских рупий (около десяти долларов). Об этом сообщает РИА Новости.

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Министр туризма страны призвал не называть сбор «налогом на туризм». Он советует относиться к этой инициативе как к «инвестиции в своевременную утилизацию отходов на острове и сохранение чистоты и устойчивости балийской культуры».

По его оценке, данная мера позволит побудить приезжающих уважать культуру острова. В общей сложности Индонезия планирует заработать на сбор более 47 миллионов долларов.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
ТЕГИ:ИндонезияАзияТуризм

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