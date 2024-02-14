На Бали ввели обязательный туристический сбор

Министр туризма страны призвал не называть сбор «налогом на туризм». Он советует относиться к этой инициативе как к «инвестиции в своевременную утилизацию отходов на острове и сохранение чистоты и устойчивости балийской культуры».

По его оценке, данная мера позволит побудить приезжающих уважать культуру острова. В общей сложности Индонезия планирует заработать на сбор более 47 миллионов долларов.

Ранее Казахстан отменил налог для иностранных туристов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

