На Бали ввели обязательный туристический сбор
Власти острова Бали начали взимать туристический сбор с отдыхающих в размере 150 тысяч индонезийских рупий (около десяти долларов). Об этом сообщает РИА Новости.
Министр туризма страны призвал не называть сбор «налогом на туризм». Он советует относиться к этой инициативе как к «инвестиции в своевременную утилизацию отходов на острове и сохранение чистоты и устойчивости балийской культуры».
По его оценке, данная мера позволит побудить приезжающих уважать культуру острова. В общей сложности Индонезия планирует заработать на сбор более 47 миллионов долларов.
Ранее Казахстан отменил налог для иностранных туристов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Большой театр отменил три ранее перенесенных концерта
- Мантуров: на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге начнут выпускать Aurus
- На Бали ввели обязательный туристический сбор
- Билли Айлиш получила премию американского союза композиторов за саундтрек к «Барби»
- Сборку Aurus запустят на бывшем заводе Toyota в Петербурге
- Песков: Визит Путина в Турцию может состояться до выборов президента РФ
- Мартин Скорсезе рассказал о главном посыле фильма «Волк с Уолл-Стрит»
- Захарова заявила о деградации Мюнхенской конференции
- АвтоВАЗ вернул государству бывший завод Nissan в Петербурге
- Минобороны: Украинский вертолет Ми-24 уничтожили близ Работино
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru