Каждый десятый россиянин хотел бы перезимовать в теплых странах
Перезимовать в жарких странах хотят 11% россиян, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «АльфаСтрахования».
Отмечается, что 7% опрошенных уже запланировали провести зимний период в теплых странах. Так, большинство россиян планируют уехать перед Новым годом и вернуться уже в марте. Не захотели ехать в другую страну с более приятным климатом 17% опрошенных, 16% не обладают достаточными знаниями иностранного языка для общения за границей.
У российских туристов самыми популярными странах для проведения зимы стали Таиланд и Индонезия, отмечает RT.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что россияне не ездят в Монголию или Марокко, но с удовольствием летают на Кубу и в Венесуэлу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru