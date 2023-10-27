Каждый десятый россиянин хотел бы перезимовать в теплых странах

Отмечается, что 7% опрошенных уже запланировали провести зимний период в теплых странах. Так, большинство россиян планируют уехать перед Новым годом и вернуться уже в марте. Не захотели ехать в другую страну с более приятным климатом 17% опрошенных, 16% не обладают достаточными знаниями иностранного языка для общения за границей.

У российских туристов самыми популярными странах для проведения зимы стали Таиланд и Индонезия, отмечает RT.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что россияне не ездят в Монголию или Марокко, но с удовольствием летают на Кубу и в Венесуэлу.

