Индия и Китай впервые вошли в топ стран для поездок на ноябрьские праздники

Индия, Китай, Таиланд и Турция оказались самыми популярными среди россиян направлениями на ноябрьские праздники, пишет RT со ссылкой на аналитиков «Яндекс.Путешествий».

Большинство россиян намерены провести ноябрьские праздники дома

Перелеты по России в период с 2 по 6 ноября составили 68,1% от всех бронирований, а полеты в страны ближнего зарубежья - 6,87%.

Кроме того, отмечают аналитики, среди граждан также популярны Сербия и Объединенные Арабские Эмираты. Среди стран СНГ рейтинг популярных стран остается неизменным - это Армения, Казахстан и Узбекистан.

Ранее Таиланд продлил безвизовый режим для россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
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