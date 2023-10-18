Индия и Китай впервые вошли в топ стран для поездок на ноябрьские праздники
Индия, Китай, Таиланд и Турция оказались самыми популярными среди россиян направлениями на ноябрьские праздники, пишет RT со ссылкой на аналитиков «Яндекс.Путешествий».
Перелеты по России в период с 2 по 6 ноября составили 68,1% от всех бронирований, а полеты в страны ближнего зарубежья - 6,87%.
Кроме того, отмечают аналитики, среди граждан также популярны Сербия и Объединенные Арабские Эмираты. Среди стран СНГ рейтинг популярных стран остается неизменным - это Армения, Казахстан и Узбекистан.
Ранее Таиланд продлил безвизовый режим для россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru