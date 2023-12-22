ФАС: Авиакомпании снизили стоимость билетов в праздники на 7-39%
После рекомендации Федеральной антимонопольной службы (ФАС) авиакомпании снизили стоимость билетов на праздничные даты от семи до 39 процентов, сообщили в ведомстве.
Соответствующие рекомендации были составлены на основе анализа данных по более чем 330 востребованным маршрутам. Ведомство рекомендовало пересмотреть ценовую политику в период высокого спроса.
В результате в продаже появились билеты эконом-класса со сниженной стоимостью в направлении юга России, регионов Северного Кавказа и крупнейших городов страны на период новогодних выходных.
Ранее сообщалось, что средняя стоимость авиабилетов на перелеты по стране с начала осени по конец года снизилась на 30% относительно показателей 2020 года. Такую тенденцию заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в беседе с НСН объяснил желанием российских авиакомпаний сделать рейсы рентабельными после «пикового сезона», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru