ФАС: Авиакомпании снизили стоимость билетов в праздники на 7-39%

Соответствующие рекомендации были составлены на основе анализа данных по более чем 330 востребованным маршрутам. Ведомство рекомендовало пересмотреть ценовую политику в период высокого спроса.

В результате в продаже появились билеты эконом-класса со сниженной стоимостью в направлении юга России, регионов Северного Кавказа и крупнейших городов страны на период новогодних выходных.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость авиабилетов на перелеты по стране с начала осени по конец года снизилась на 30% относительно показателей 2020 года. Такую тенденцию заслуженный пилот России, член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник в беседе с НСН объяснил желанием российских авиакомпаний сделать рейсы рентабельными после «пикового сезона», передает «Радиоточка НСН».

