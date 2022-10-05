Для работников туристической сферы могут попросить отсрочку от мобилизации

Речь идет о критически важных для бесперебойной работы туристической отрасли специалистов. Как заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, к ней обратился Российский союз туриндустрии с предложением по отсрочке для некоторых категорий работников.

Отсрочку могут получить генеральные менеджеры, главные инженеры и ряд других специальностей.

Напомним, служащие пожарных частей, которые состоят на специальном воинском учете, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

