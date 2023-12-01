Число посетивших Гонконг россиян за год увеличилось в 37 раз

Число российских туристов, посетивших Гонконг за десять месяцев 2023 года, увеличилось в 37 раз, пишет ТАСС со ссылкой на местное управление по развитию туризма.

Так, с января 2023 года 40,8 тысячи россиян уже посетили Гонконг. В марте для туристов были сняты все ограничения, связанные с коронавирусом.