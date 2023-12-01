Число посетивших Гонконг россиян за год увеличилось в 37 раз
Число российских туристов, посетивших Гонконг за десять месяцев 2023 года, увеличилось в 37 раз, пишет ТАСС со ссылкой на местное управление по развитию туризма.
Так, с января 2023 года 40,8 тысячи россиян уже посетили Гонконг. В марте для туристов были сняты все ограничения, связанные с коронавирусом.
Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» с 23 декабря вновь запустит прямые рейсы по маршруту Москва-Гонконг-Москва. Гонконг является одним из главных финансовых центров мира, он имеет статус специального административного района Китая.
Запуск прямых авиарейсов из Москвы в Гонконг не заставит россиян массово переключиться на дорогие бизнес-путешествия, заявил вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru