Авиакомпания «Азимут» выполнит первый прямой рейс из Москвы в Тбилиси 19 мая

Российская авиакомпания «Азимут» выполнит первый рейс из Москвы в Тбилиси в пятницу, 19 мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на перевозчика.

Время рейса не уточняется.

Ранее авиакомпания объявила, что будет летать из Москвы в Тбилиси семь раз в неделю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Также сообщалось о запросе перевозчика Red Wings на полеты в Грузию из трех российских городов.

