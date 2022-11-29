АТОР: Внутренний туризм в России восстановился до доковидного уровня

Ранее Руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский в беседе с НСН назвал наиболее популярные регионы и курорты России на новогодних каникулах. По его словам, в этом году динамика бронирования новогодних дат превышает прошлогодние показатели почти на 20%.

Ранее россияне назвали наиболее популярные российские города для встречи 2023 года. В рейтинг попали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань.

