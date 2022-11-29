АТОР: Внутренний туризм в России восстановился до доковидного уровня
Туристический поток по России восстановился до допандемийного уровня, сообщил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, передает РИА Новости.
По его словам, речь идет о 60 миллионах поездок. Он также отметил наиболее «растущие» по этому показателю регионы – Дагестан, Северный Кавказ, Москва и Санкт-Петербург.
Ранее Руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский в беседе с НСН назвал наиболее популярные регионы и курорты России на новогодних каникулах. По его словам, в этом году динамика бронирования новогодних дат превышает прошлогодние показатели почти на 20%.
Ранее россияне назвали наиболее популярные российские города для встречи 2023 года. В рейтинг попали Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань.
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