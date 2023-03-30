АТОР: Туроператоры уже реализовали 30-40% летнего ассортимента Турции

Отмечается, что в ходе акции туроператоры предоставляют скидки от турецких отелей, а также льготные условия оплаты. Указывается, что остальной ассортимент, скорее всего, будет выкуплен уже в сам сезон.

Ранее, 22 марта, сообщалось, что туроператоры начали предлагать туристам из России прямые рейсы на Кубу. Отмечалось, что полетная программа из Москвы в Варадеро стартует 17 мая и будет выполняться до 30 октября, сообщает НСН.



