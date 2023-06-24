АТОР: Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России

Отмечается, что туроператор «Мультитур» сообщил, что автобусы Москва-Анапа на 25 июня и Москва-Анапа на 26 июня были отменены перевозчиком. В АТОР подчеркнули, что всем клиентам, которые купили только билеты Москва-Анапа, туроператор вернет стоимость проезда тура.

Так, 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в атаках на тыловые части ЧВК, опубликовав якобы кадры последствий атаки. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. Минобороны также обратилось к бойцам штурмовых отрядов «Вагнера». В ведомстве заявили, что их обманом втянули в участие в мятеже. После слов бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, сообщает «Радиоточка НСН».

