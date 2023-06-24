АТОР: Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России
Туристические операторы начали отменять автобусные туры на юг России на ближайшие даты. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что туроператор «Мультитур» сообщил, что автобусы Москва-Анапа на 25 июня и Москва-Анапа на 26 июня были отменены перевозчиком. В АТОР подчеркнули, что всем клиентам, которые купили только билеты Москва-Анапа, туроператор вернет стоимость проезда тура.
Так, 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в атаках на тыловые части ЧВК, опубликовав якобы кадры последствий атаки. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. Минобороны также обратилось к бойцам штурмовых отрядов «Вагнера». В ведомстве заявили, что их обманом втянули в участие в мятеже. После слов бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru