АТОР: Туроператоры начали отменять автобусные туры на юг России

Туристические операторы начали отменять автобусные туры на юг России на ближайшие даты. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Отмечается, что туроператор «Мультитур» сообщил, что автобусы Москва-Анапа на 25 июня и Москва-Анапа на 26 июня были отменены перевозчиком. В АТОР подчеркнули, что всем клиентам, которые купили только билеты Москва-Анапа, туроператор вернет стоимость проезда тура.

Так, 23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в атаках на тыловые части ЧВК, опубликовав якобы кадры последствий атаки. Ведомство опровергло эти слова, назвав их информационной провокацией. Минобороны также обратилось к бойцам штурмовых отрядов «Вагнера». В ведомстве заявили, что их обманом втянули в участие в мятеже. После слов бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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