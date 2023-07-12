Альянс турагентств: Отельеры в популярных у россиян странах снижают цены

Отельеры популярных у россиян стран понижают цены в валюте, чтобы нивелировать падение рубля, заявил НСН Алексан Мкртчян.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН рассказал, что отельеры в популярных у российских туристов странах специально снижают цены на проживание в долларах.

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«В странах, где россияне составляют значимую часть потока, знают курс рубля к доллару, евро. Зачастую даже лучше, чем россияне. Отельеры Египта, Турции, ОАЭ снижают цены в долларах, чтобы россиянам было комфортнее платить в рублях. Получается, что цены как бы на 20% выросли, а на самом деле - на 5-7%, так как отельеры понизили цены в валюте, чтобы нивелировать падение рубля», - сказал собеседник НСН.

По его словам, в странах, в которых россияне не составляют большую часть турпотока, отельеры не меняют цены в евро.

«Где россияне не составляют большую часть туристов, например, в Италии или на Сейшелах, там отельеры никак цены не меняют. Стоит номер 300 евро, так и будет стоить 300 евро», - отметил эксперт.

Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН рассказал, что российские туристы стали реже выбирать пятизвездочные отели для отдыха за рубежом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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