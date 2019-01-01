Война на Украине
Царёв признал мини-победу Зеленского в Донбассе1 июля 12:50
В ДНР назвали шантажом отступление ВСУ26 июня 14:19
Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители Донбасса отказались признавать новую власть, которая сменилась в результате госпереворота, и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил (ООС).
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