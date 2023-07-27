Журова: Украина сняла запрет на соревнования с россиянами из-за угрозы санкций

Она отметила, что международные федерации могли пригрозить Киеву наказанием. При этом, по словам Журовой, на Украине также могли проявить уважительное отношение к своим спортсменам.

Ранее, 18 апреля, пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины сообщила, что ведомство будет лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их атлеты будут принимать участие в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии, сообщает «Радиоточка НСН».

