Журова: Украина сняла запрет на соревнования с россиянами из-за угрозы санкций

Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет своим спортсменам соревноваться со спортсменами из Белоруссии и России из-за угрозы санкций. Такое предположение высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «Газетой.Ru».

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Она отметила, что международные федерации могли пригрозить Киеву наказанием. При этом, по словам Журовой, на Украине также могли проявить уважительное отношение к своим спортсменам.

Ранее, 18 апреля, пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины сообщила, что ведомство будет лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их атлеты будут принимать участие в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:РоссияУкраинаСветлана Журова

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