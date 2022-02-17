Женский масс-старт в биатлоне на ОИ-2022 перенесли из-за мороза

Планировалось, что соревнования пройдут 19 февраля, однако масс-старт был перенес на один день. Гонка состоится 18 февраля в 10:00 мск. В тот же день в 12:00 по Москве пройдет мужской биатлонный масс-старт.

Накануне российские биатлонистки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина завоевали серебро в эстафете на ОИ-2022, напоминает «Свободная пресса».

