Женский масс-старт в биатлоне на ОИ-2022 перенесли из-за мороза

Женскую биатлонную гонку в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине перенесли из-за сильных морозов. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

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Планировалось, что соревнования пройдут 19 февраля, однако масс-старт был перенес на один день. Гонка состоится 18 февраля в 10:00 мск. В тот же день в 12:00 по Москве пройдет мужской биатлонный масс-старт.

Накануне российские биатлонистки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина завоевали серебро в эстафете на ОИ-2022, напоминает «Свободная пресса».

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Фото: instagram.com/uliananigmatullina_fan
ТЕГИ:ПекинБиатлонОлимпийские Игры
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