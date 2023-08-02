«Зенит» внес бразильца Вендела в заявку на сезон РПЛ
Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-петербург) внёс бразильца Вендела в заявку на сезон 2023/2024 Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА Новости.
Участие 25-летнего полузащитника в новом сезоне было под вопросом, игрок вовремя не присоединился к команде. В Россию Вендел вернулся только 25 июля. По данным СМИ, спортсмен задержался в Бразилии из-за смерти дедушки.
Ранее агент полузащитника Тьяго Рибейро заявил, что Вендел точно не перейдёт в клуб «Фламенго», так как команда не удовлетворила требования «Зенита», однако у полузащитника есть варианты для продолжения карьеры из Европы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru