«Зенит» внес бразильца Вендела в заявку на сезон РПЛ

Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-петербург) внёс бразильца Вендела в заявку на сезон 2023/2024 Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА Новости.

Футболист «Зенита» Вендел: Обстановка в клубе ужасная

Участие 25-летнего полузащитника в новом сезоне было под вопросом, игрок вовремя не присоединился к команде. В Россию Вендел вернулся только 25 июля. По данным СМИ, спортсмен задержался в Бразилии из-за смерти дедушки.

Ранее агент полузащитника Тьяго Рибейро заявил, что Вендел точно не перейдёт в клуб «Фламенго», так как команда не удовлетворила требования «Зенита», однако у полузащитника есть варианты для продолжения карьеры из Европы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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