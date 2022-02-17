«Зенит» проиграл «Бетису» в первом матче плей-офф Лиги Европы
17 февраля 202222:46
Петербургский «Зенит» проиграл испанскому «Бетису» в первом матче плей-офф Лиги Европы.
Матч закончился со счетом 2:3 в пользу испанской команды.
Ответная игра — через неделю в Севилье. #ЗенитБетис pic.twitter.com/HpUuAO4weh— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 17, 2022
За «Зенит» голы забили Артем Дзюба (25 минута) и Малкома (28). В команде соперников отличились Гвидо Родригес (8) и Виллиан Жозе (18). Решающий гол забил Андрес Гуардадо (41).
Матч состоялся в Петербурге. Ответная игра состоится в Севилье 24 февраля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru