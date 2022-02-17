«Зенит» проиграл «Бетису» в первом матче плей-офф Лиги Европы

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Матч состоялся в Петербурге. Ответная игра состоится в Севилье 24 февраля.

За «Зенит» голы забили Артем Дзюба (25 минута) и Малкома (28). В команде соперников отличились Гвидо Родригес (8) и Виллиан Жозе (18). Решающий гол забил Андрес Гуардадо (41).

Ответная игра — через неделю в Севилье. #ЗенитБетис pic.twitter.com/HpUuAO4weh

Матч закончился со счетом 2:3 в пользу испанской команды.

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